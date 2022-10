Rissa sfiorata tra assessore e dipendente municipale. “Scalea bene Comune” chiede lumi

Un'interrogazione a risposta scritta è stata presentata ieri del consigliere comunale di Scalea Eugenio Orrico a riguardo di un episodio increscioso che si sarebbe verificato in Comune. Parti in “causa” un dipendente comunale e un assessore. Il capogruppo di “Scalea bene Comune” chiede lumi al sindaco a riguardo di una comunicazione dell’ufficio procedimenti disciplinari da parte di un assessore comunale nei confronti di un dipendente dell’ente per “aggressione verbale in modo minaccioso”. Il dipendente avrebbe anche urlato ed intimato all’aggressore di «non aver provveduto al pagamento di numero 500 ore di straordinario. L'aggressione anche fisica sarebbe stata impedita grazie all’intervento di un’altra persona. I fatti risalirebbero a fine luglio del 2022 e avvenuti nell’atrio del comune di Scalea».

