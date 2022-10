Corigliano Rossano, tenta di rubare centinaia di latte vuote: sventato il furto

Si introduce in un capannone per rubare centinaia di latte… vuote. I contenitori erano destinati a contenere olio alimentare ed erano pronte per essere caricate in auto, ma l’intervento dei carabinieri ha fermato l’azione criminosa. Il furto è stato sventato dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri, diretto dal tenente colonnello Raffaele Giovinazzo, i quali sono intervenuti nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa condotta sul territorio di competenza con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dott. Alessandro D’Alessio. Il fatto è avvenuto nell’area urbana di Corigliano. I carabinieri della dipendente Sezione Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 49 anni, del posto, che ora deve rispondere del reato di furto aggravato. L’attività investigativa, intrapresa dai militari operanti, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, attesa l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta posta in essere dall’arrestato, il quale, dopo essersi introdotto all’interno del capannone, si impossessava di 208 latte vuote da l litro e mezzo e 180 da 10 litri che stava per caricare in auto. Solo il tempestivo intervento dei militari richiamati da una tempestiva segnalazione sull’utenza di emergenza 112, evitava che l’azione delittuosa si consumasse. L’intera refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva tradotto presso la propria abitazione, al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa del rito direttissimo.

