Mirto Crosia, trovati con hashish e cocaina: due arresti

Operazione antidroga dei carabinieri del Reparto Territoriale a Mirto Crosia. Due le persone arrestato con sequestrata di cocaina, hashish e materiale per il confezionamento. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri, con il costante coordinamento della procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dott. Alessandro D’Alessio, si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, hanno messo le manette ai polsi ad una coppia beccata in possesso della sostanza stupefacente. Ad intervenire, in particolare, i carabinieri della Stazione di Mirto Crosia e della dipendente Sezione Operativa i quali hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 45 anni e la convivente di 54 anni, poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. L’attività investigativa, intrapresa dai militari operanti, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, attesa l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta posta in essere dagli arrestati, i quali, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di diverse dosi termo sigillate di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, per un peso di 4 grammi. Ad esse si aggiungono 1 panetto di hashish dal peso di 100 grammi; 1 bilancino di precisione; 1 dose di hashish dal peso di 5 grammi, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, venivano tradotti presso la propria abitazione, al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

