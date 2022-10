Rogilano, furti nella scuola: denunciato un minore

È stato individuato e deferito all’autorità giudiziaria un ragazzo (minorenne) collegato con un gruppetto di suoi coetanei (quindici-sedici anni ciascuno) che si sarebbe reso responsabile dei recenti atti di vandalismo e del furto di materiale didattico consumati, nottetempo, all’interno dell’edificio scolastico dell’Istituto comprensivo di via Oreste D’Epiro. Il minore, che non è residente a Rogliano, è stato trovato in possesso di un notebook, due hard disk e una tavoletta grafica, che erano stati sottratti alla scuola durante l’incursione del branco.

L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri della Stazione di Rogliano che hanno operato al comando del maresciallo Marco Di Filippo e che a conclusione di tempestive e accurate indagini hanno denotato una spiccata capacità investigativa.

A quanto pare, i militari dell’Arma sarebbero sulle tracce dei ragazzi ritenuti responsabili dei danneggiamenti e del furto, tutti residenti a Rogliano. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire quali siano le modalità e gli obiettivi del collegamento del gruppo con il coetaneo non residente a Rogliano e quali siano i motivi per i quali la refurtiva sia stata affidata a quest’ultimo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata