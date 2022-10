Cosenza, regolamentata la circolazione stradale in vista della commemorazione dei defunti

Il Comando della Polizia Municipale di Cosenza ha emanato un’ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta sulle strade che ricadono nell’area del cimitero cittadino, in occasione della commemorazione dei defunti, in considerazione del consistente aumento del flusso veicolare previsto in questi giorni e del prevedibile aumento della movimentazione pedonale nella stessa area adiacente il cimitero.

In particolare, il provvedimento del Comando della Polizia Municipale, prevede:

1) l’istituzione del senso unico di marcia, da domenica 30 ottobre a mercoledì 2 novembre, dalle ore 6,00 alle ore 18,00, sul tratto che va dallo svincolo della Strada Statale 107-Cimitero Cosenza Est all’incrocio con via S. Cavalcanti (già Carrettoni);

2) l'istituzione del divieto di sosta con rimozione da domenica 30 ottobre a mercoledì 2 novembre , dalle ore 6,00 alle ore 18,00, sui seguenti tratti:

- raccordo stradale tra la già SS.107 e lo svincolo SS.107-Cimitero Cosenza Est, su entrambi i lati;

- bretella per il ristorante Eden Park, entrambi i lati;

-Via S. Cavalcanti, dall’incrocio già Carrettoni all’innesto con la SS 107, entrambi i lati;

- già SS 107, da Contrada Grotte di Piscopani all’incrocio con via S. Cavalcanti (già Carrettoni) per tutta la sua estensione, eccetto sui seguenti tratti dove è consentita la sosta parallela all’asse stradale:

-dallo svincolo per il ristorante Eden Park alla successiva curva a sinistra, entrambi i lati;

- dall’entrata carraia del nuovo ingresso del Cimitero all’entrata carraia del vecchio ingresso del Cimitero, lato destro;

- dall’ingresso del vecchio Cimitero a 30 metri prima dell’incrocio con via S. Cavalcanti (già Carrettoni), lato destro;

3) l'istituzione di un'area di sosta, da domenica 30 ottobre a mercoledì 2 novembre, dalle ore 6,00 alle ore 18,00, per i veicoli al servizio delle persone con disabilità che espongono correttamente il regolare contrassegno:

-sul tratto della già SS 107, prima del vecchio ingresso, tra l’entrata carraia e le gradinate, come indicato e delimitato dalla segnaletica in loco;

- sul Piazzale del nuovo ingresso del Cimitero come indicato e delimitato dalla segnaletica in loco.

Le corse dell'Amaco per il cimitero di Colle Mussano

L'Amaco ha comunicato che, nei giorni di domenica 30 ottobre, lunedì 31 ottobre, martedì 1° novembre e mercoledì 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, il servizio della linea 56, da Piazza Giacomo Mancini al Cimitero, verrà potenziato con l'impiego di ulteriori autobus rispetto a quelli ordinariamente previsti. Il servizio avrà inizio alle ore 8,00 (prima partenza da Piazza Mancini) e terminerà alle ore 17,00 (ultima partenza dal Cimitero).

Per agevolare l'utilizzo del mezzo pubblico, tutte le corse, prima di ripartire per Piazza Giacomo Mancini, sosteranno tre minuti alla fermata situata nei pressi dell'ingresso monumentale del Cimitero di Colle Mussano.

I biglietti potranno essere acquistati presso la rivendita Amaco di Piazza Giacomo Mancini. Gli orari sono disponibili sul sito dell'Amaco

