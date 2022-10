Rossano, travolge con l'auto una ragazza e scappa: studentessa trasportata in elisoccorso a Cosenza

Studentessa investita mentre si recava a scuola. È successo questa mattina allo scalo di Rossano in va Escrivà, la strada parallela a via Nazionale dove sono presenti diversi plessi scolastici. A quanto si è appreso la ragazza, dopo essere stata investita, è rimasta sull'asfalto mentre il conducente dell'auto non si sarebbe fermato per soccorrerla. Sul posto una pattuglia della polizia e i sanitari del 118 che hanno provveduto a fare trasferire la studentessa in elisoccorso a Cosenza. Sembra che, grazie alle testimonianze delle persone presenti, sia stato anche individuato il pirata della strada per il quale sono scattate le ricerche.

IN AGGIORNAMENTO

