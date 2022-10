Sbanda con l'auto e si schianta sul guardrail: tragica morte per un 31enne di San Marco Argentano

Tragico schianto intorno alle 7,30 di questa mattina: una Fiat Punto grigia condotta da un giovane, Mario Amatuzzi, di 31 anni, originario di San Marco Argentano, è sbandata finendo la corsa contro il guardrail sulla variante della Statale 283 nei pressi dello svincolo di Cimino.

I soccorsi

Alcuni passanti, tra cui un medico in pensione, hanno avvertito il fragore dell'impatto e sono accorsi di lì a poco sul luogo dell'incidente mentre il ragazzo era già in fin di vita. I soccorritori hanno subito utilizzato il defibrillatore mentre il medico avrebbe inoculato anche una fiala di adrenalina per cercare di far riprendere il 31enne. Sul posto anche i militari dell’Arma coordinati dal capitano Marco Arezzini, presenti con il luogotenente Pio Croce, vice comandante, e un’ambulanza dell'ospedale di San Marco Argentano. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare ed è spirato dopo qualche minuto (probabilmente il suo cuore ha finito di battere per uno shock cardiogeno che avrebbe portato ad un'irreversibile emorragia interna).

Sconforto e cordoglio

La notizia, come accade in questi casi, ha fatto il giro dei telefonini e dei social. Tanti gli amici del giovane oltre ovviamente ai genitori ed ai parenti caduti nella sconforto più totale una volta appreso il tragico epilogo del sinistro.

