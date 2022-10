Scuola a Cosenza, al via supplenze per altri venti professori

Vertenze, riflessione e ancora supplenze per la scuola cosentina che mette in vetrina con orgoglio suoi uomini giunti al vertice del sindacato nazionale.

L’ufficio scolastico provinciale ha dato il via libera al quinto turno di nomine, con incarichi annuali, a venti docenti che resteranno in servizio sino al 30 giugno 2023. Non sono poche le cattedre in città come nel resto dell’area urbana, assieme a Castrovillari, Malvito, Longobucco, Rossano, Castrovillari, Praia a Mare, Amendolara, Acri e Dipignano. Nomine generate dalla necessità di sistemare qualche errore residuo e di trovare docenti per nuove disponibilità.

Presente e futuro della scuola La federazione Uil Scuola Rua di Cosenza ha organizzato la Giornata di studio “Iginio Scarpelli” come momento di formazione per le neo elette Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e i dirigenti scolastici sul tema delle relazioni sindacali e sulla contrattazione di istituto. Ai lavori ha partecipato anche il segretario generale nazionale Giuseppe D’Aprile che ha iniziato la sua carriera sindacale proprio nella nostra città più di vent’anni fa. La segretaria provinciale della Uil Scuola Rua cosentina, Francesca Guarasci, dopo l’ottimo risultato alle elezioni delle Rus dello scorso aprile (circa tremila voti), ha fatto il punto sulla situazione attuale del mondo della scuola e ricordato la figura di Iginio Scarpelli, «dirigente della Uil Scuola appassionato e colto, che a distanza di quindici anni dalla sua scomparsa ispira e guida l’azione di tanti dirigenti sindacali e che rimarrà sempre nei cuori di iscritti e simpatizzanti», ha sottolineato.

I lavori sono stati presieduti da Roberto Castagna e sono intervenuti Enzo Ferraro (dirigente scolastico), Paolo Pizzo (segretario nazionale Uil Scuola Rua), Andrea Codispoti (segretario regionale della Uil Scuola Rua), Mauro Colafato (presidente regionale Irase), Paolo Cretella (segretario generale della Uil Cosenza), Santo Biondo (segretario generale della Uil Calabria).

Nel suo intervento, il segretario generale nazionale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, ha rilanciato l’ambizione del suo sindacato di dare vita a un’alleanza per la scuola calabrese, che, «mettendo insieme le migliori forze presenti nella nostra regione, possa promuovere un cambiamento sostanziale di un mondo troppo spesso lasciato ai margini da chi gestisce la cosa pubblica in Italia nel quale si sente forte il bisogno di sicurezza».

