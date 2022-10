Pietrapaola, si taglia le vene per farla finita: salvata dai carabinieri

Tenta di togliersi la vita e i carabinieri la salvano. È una storia a lieto fine quella che, l’altra sera, poco dopo le 22, hanno comunicato i militari dell’Arma della Stazione di Capolezzati. La pattuglia dei carabinieri stava compiendo un giro di routine per il controllo del territorio nell’area di Pietrapaola. Nel corso del servizio i militari hanno notato una utilitaria in sosta nei pressi d’un supermercato sulla Statale 106. A prima vista poteva sembrare un’auto come tante ferme all’interno del parcheggi dell’esercizio commerciale. Qualcosa, però, ha insospettito i due militari dell’Arma. Sarà stata forse la sagoma scura che s’intravvedeva all’interno della vettura. In ogni caso l’auto ferma nel parcheggio ha attirato la loro attenzione al punto che si sono fermati per verificare.

