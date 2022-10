Servizio trasporto disabili a Cosenza, Caruso: “Il servizio riprenderà a breve”

“Una scelta che ritengo miope della burocrazia comunale nonostante la diversa indicazione formulata per tempo dall’organo politico, ha rallentato le procedure per riattivare il servizio di trasporto disabili”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso, intervenendo direttamente sui ritardi registrati nella ripartenza del delicato e fondamentale servizio di trasporto disabili.

“Di ciò ovviamente, da Sindaco – prosegue il Primo Cittadino - me ne assumo tutta la responsabilità non essendo mia abitudine, peraltro, utilizzare il metodo dello scarica barile né puntare il dito su chicchessia. D’altro canto, i problemi ereditati e contro cui combattiamo quotidianamente sono sotto gli occhi di tutti ed a breve, sono certo, riusciremo a superarli per il rilancio definitivo e concreto della città. Vorrei avere la bacchetta magica per far tornare quantomeno alla normalità oggi stesso la gestione di tutti i servizi comunali, soprattutto quelli rivolti alle categorie più fragili della nostra comunità, ma non ce l’ho e ogni procedura, ogni atto che si compie è il frutto di un lavoro estenuante che si porta avanti con grande fatica ma che, purtroppo, fa registrare ancora enormi ritardi. Di ciò sono rammaricato ed esprimo, se può servire a qualcosa, tutta la mia tristezza per il fermo del servizio di trasporto disabili agli utenti ed alle loro famiglie di cui comprendo, pur non vivendolo direttamente, il disagio. Detto ciò il servizio riprenderà a breve. Ogni altro rallentamento, infatti, non sarà più giustificato né tollerato, per cui ho dato personalmente disposizione agli uffici competenti di attivare le procedure rapide di affidamento e la dott.ssa Fittante si è impegnata a dare subito corso alla trattativa sul MEPA per risolvere l’emergenza in tempi strettissimi”.

“Stiano certi i miei concittadini – conclude il sindaco Franz Caruso – il lavoro è duro, ma non ci spaventa e non getteremo la spugna. La luce, peraltro, comincia ad intravedersi anche grazie ai tanti finanziamenti del PNRR, del CIS e di Agenza Urbana che siamo riusciti ad intercettare i quali, appena si tramuteranno in opere pubbliche e servizi, renderà tangibile la rinascita della città anche per tutti i cosentini”.

