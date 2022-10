Castrovillari, l’Ortopedia più vicina si trova a... 75 chilometri

Una struttura allo sbando. Sembra essere questo lo stato in cui si trova il presidio medico di Castrovillari. Gli ultimi incidenti stradali, difatti, ripropongono la necessità di provare a riaprire il reparto di Ortopedia-Traumatologia dell'ospedale “Ferrari” e limitare gli spostamenti presso i presidi sanitari privati. Pochi i tentativi effettuati nel corso degli ultimi mesi. Ma il problema è molto più serio: le dimissioni dell'ex primario, Massimariano Bisignani, rimane l'ultimo atto di vita di una Unità operativa chiusa nel 2014 e mai riattivata, e questo nonostante le pressioni di una comunità, in buona sostanza delle fasce deboli di un territorio che non registrano neppure una reale presa di coscienza da parte degli Amministratori del territorio. Il Reparto di Ortopedia – era uno dei tre esistenti nella provincia di Cosenza insieme a quelli di Paola e Rossano – nell'ultimo anno di vita fece registrare un grande lavoro: 380 interventi chirurgici, 4423 prestazioni ambulatoriali, 1366 prestazioni in sala gessi e 279 visite ortopediche nel primo semestre del 2014.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata