Cetraro, allarme sicurezza sul Tirreno: i residenti sono preoccupati

Allarme sicurezza sull’Alto Tirreno cosentino. Cittadini e istituzioni sono molto preoccupati per quanto sta accadendo nelle ultime settimane. Rapine in pieno giorno, ordigni fatti esplodere all’improvviso davanti a strutture sanitarie.

Nei giorni scorsi, infatti, una rapina in pieno giorno in una banca di Cetraro ha gettato nello sconforto i residenti. Due persone con il viso travisato sono entrati muniti di taglierino e hanno minacciato i dipendenti dell’istituto bancario e anche i clienti. Attimi di terrore e di paura quando uno dei dipendenti si è visto puntare quel coltellino. I malviventi hanno portato via velocemente un magro bottino e si sono dati alla fuga. Immediatamente i carabinieri si sono messi sulle loro tracce. Ma quanto accaduto ha destato molta preoccupazione tra i cittadini.

«Non è la prima volta che si verificano episodi del genere - ha detto una signora che da anni risiede a Cetraro con un anziano genitore - sono terrorizzata quando la mattina vado all’ufficio postale o in banca perché ho paura delle rapine o di furti. Non lascio mai mia mamma a casa da sola perché è anziana. Abbiamo paura di furti e truffe».

