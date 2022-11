Lattarico, entra in casa e minaccia un minorenne che aveva una relazione con la sorella

Un giovane di 26 anni, originario di Cassano allo Ionio è stato arrestato dai carabinieri a Lattarico per minacce, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale ed anche porto ingiustificato di strumenti in metallo riproducenti armi, o meglio pistole giocattolo. Il giovane, infatti, dopo essersi introdotto in un’abitazione in località Contessa di Lattarico, avrebbe minacciato di morte un ragazzo di 16 anni puntandogli contro un’arma giocattolo.

Alla base del gesto, ci sarebbe la relazione intrattenuta dal minore, con la sorella maggiorenne del giovane cassanese. Ad allertare i carabinieri è stata la mamma del 16enne che ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i militari di Lattarico, guidati dal comandante Gerardo Paldino, ma alla vista dei carabinieri il 26enne si è dato ad una rocambolesca fuga alla guida di un’auto di grossa cilindrata. Nel frattempo ha gettato dal finestrino l’arma giocattolo. A pochi chilometri però è stato raggiunto, bloccato e arrestato.

© Riproduzione riservata