Riabilitazione intensiva, servizio ancora bloccato a Castrovillari

Il Primario della Riabilitazione intensiva non rientrerà all'ospedale di Castrovillari. È questa una delle notizie emerse da un lungo incontro che il consigliere regionale Ferdinando Laghi (Dnp) ha avuto col commissario dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano. Il primo dei temi affrontati è stato proprio quello riguardante la Riabilitazione intensiva dell’ospedale di Castrovillari, servizio previsto e dovuto da oltre dieci anni e che potrebbe essere facilmente attivato.

«Da quanto emerso – ha spiegato Laghi - sarebbe in via di soluzione l’annosa situazione che ha visto il Primario demansionato e “confinato” in altra sede». Il primario in questione sarebbe in via di «trasferimento, ma non all’ospedale di Castrovillari, dove la sua attività sarebbe nodale - sottolinea ancora Laghi - bensì nell’ambito dei servizi territoriali». Sono seguite le proteste del consigliere Laghi che ha ribadito l’assoluta necessità di dare «finalmente risposte ai pazienti che necessitano del previsto servizio pubblico di riabilitazione intensiva a Castrovillari, collegato con la riabilitazione estensiva di Mormanno e che sono invece costretti a migrare o magari rivolgersi al privato».

