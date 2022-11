Cosenza e l’impegno a favore degli indigenti. Padre Fedele in costante missione

Appello alla solidarietà e al buon cuore dei cosentini. Padre Fedele Bisceglia continua a lanciare i suoi appelli per cercare di dare sostegno al suo “Paradiso dei poveri”, la struttura di accoglienza creata dal religioso che ospita tutte le persone bisognose. Ma ancora ci sono tante cose da fare e c’è bisogno di tanto. «Purtroppo la stufa trovata su Rogliano non è più disponibile per la struttura del “Paradiso dei poveri” di Padre Fedele Bisceglia - è scritto sulla pagina Facebook della struttura - quindi rinnoviamo l’appello per trovare una stufa a legna che ci consenta di utilizzarla anche per cucinare. Ringraziamo chi risponderà all’appello. Padre Fedele Bisceglia vi ringrazia». Il post sui Social è corredato da una foto del religioso che seduto a una sedia chiede offerte per i suoi poveri. In questi giorni lo fa anche davanti al cimitero di Cosenza dove chiede ai consentiti di lasciare un’offerta per i suoi poveri. Il frate ultrà, per anni finito in un calvario giudiziario, è da tempo immemore il simbolo dell’accoglienza. Per la città di Cosenza è un’icona. Si è speso sempre per gli ultimi, per i bisognosi, per le persone che più hanno bisogno. Nella struttura che ha fondato nuovamente dopo il ciclone giudiziario, accoglie oggi giorno con il sorriso e con una parola di conforto tutte le persone che sono disperate, esasperate, ridotte sul lastrico o anche senza una speranza. Per loro, Padre Fedele negli anni si è battuto affinché avessero una casa, un’Oasi - come si chiamava la struttura che ha fondato (poi affidata ad altri) e che è diventata l’emblema dell’accoglienza a Cosenza. Per raccogliere fondi per i suoi poveri, padre Fedele è stato protagonista negli anni di tante battaglie per i poveri e anche per i bambini africani.

