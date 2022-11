Fiamme in una pizzeria di Rossano, una ragazzata che poteva finire in tragedia

Una ragazzata che avrebbe potuto avere serie conseguenze. Si configura così, almeno stando alle prime ricostruzioni, l'episodio accaduto la scorsa notte nella centralissima piazza Bernardino Le Fosse a Rossano. Da quanto si è appreso sono state dati alle fiamme dei teli in plastica esterni ad una pizzeria chiusa da qualche mese e che non ha riportato alcun danno al suo interno. Di certo la bravata poteva avere un altro tipo di conseguenze visto che l'attività di ristorazione si trova sotto un numeroso condominio. Disagi per il fumo nero che si è levato in aria, ma il rogo di lieve entità per fortuna si è subito spento. Sul posto gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano e i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano.

