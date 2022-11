Cosenza, è giallo sulla morte di una donna di 80 anni

È arrivata in pronto soccorso in fin di vita e i medici non hanno potuto far nulla per salvarla. Non è chiaro in quadro in cui è maturata la morte, avvenuta poco dopo le 19, di una donna, di ottant’anni, d’origine rumena. Qualcosa non ha convinto sia i sanitari del 118 che i medici del pronto soccorso dell’Annunziata e così è stato chiesto l’intervento della polizia.

L’anziana, che ha esalato l’ultimo respiro poco dopo l’arrivo in ospedale, era stata soccorsa in un rudere nella città vecchia. Erano stati i vicini a chiedere l’intervento dell’equipaggio del 118. Da quasi due giorni l’ottantenne non usciva di casa. Nessuno l’aveva vista nel vicolo. Qualcuno poi, dal basso in cui l’anziana viveva, ha incominciato a percepire dei flebili lamenti. E non è rimasta altra alternativa che allertare i soccorsi.

