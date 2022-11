Corigliano Rossano: crisi Simet, in campo il presidente della Provincia

La Presidente della Provincia di Cosenza scende in campo a sostegno dei 40 autisti licenziati dalla ditta di autolinee Simet. Nell’indifferenza e indecisione quasi generale delle istituzioni e del mondo della politica, più volte sollecitato, come ad esempio la Regione, ma che finora non ha neanche risposto agli inviti per un incontro, il presidente Rosaria Succurro prende in mano la situazione e dopo aver incontrato una delegazione dei lavoratori annuncia che sarà lei stessa a chiedere un incontro sia con in Prefettura che in Regione. Si spera che questa volta l’invito non cada nel vuoto e che tutti i soggetti coinvolti possano sedersi attorno a un tavolo e trovare una via di uscita ed anche sostegni per un comparto che sta accusando in maniera pesante gli effetti non solo del post pandemia, ma della crisi energetica. «Sono pronta a chiedere un incontro in Prefettura ed un altro in Regione per aiutare il personale che di recente la Simet ha licenziato, rimasto senza lavoro». Lo ha messo nero su bianco il suo impegno, in una nota ufficiale, la presidente della Provincia di Cosenza. La Succurro, come prima accennato, ha ricevuto una delegazione di alcuni ex dipendenti della storica ditta di trasporti a lunga percorrenza della Simet.

