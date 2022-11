Scalea, scattato lo sciopero degli operatori di igiene ambientale

Da questa mattina e per 24 ore, come già annunciato, gli operatori di igiene ambientale in servizio nel territorio di Scalea sono in sciopero. L'azienda MIA Srl fa orecchie da mercante rispetto alle nostre rivendicazioni, l'amministrazione comunale si sta disinteressando al problema, nonostante gli obblighi che ha in quanto soggetto appaltante del servizio. Una situazione inaccettabile aggravata dal rifiuto ad ogni tipo di confronto con le forze sindacali. Di fronte a ciò riteniamo opportuno un intervento della Prefettura di Cosenza. Lavoratori e cittadini attendono risposte. Se non registreremo nessuna novità positiva, la mobilitazione proseguirà nelle prossime settimane con maggiore determinazione.

