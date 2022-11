Paola, il raddoppio della galleria tiene ancora vivo il dibattito

Rilievi e sondaggi sui terreni. Sono stati commissionati dai residenti di contrada Pantani per verificare l’eventuale presenza di amianto. Dopo le osservazioni prodotte in sede ministeriale adesso si passa all’azione. L’obiettivo? Verificare la presenza nei terreni in quanto in caso di avvio dei lavori - per il raddoppio della galleria Santomarco - potrebbero essere emesse polveri nocive per la salute dell’uomo.

Occorrerà poi attendere l’esito degli stessi: «Se dovesse esserci amianto - spiegano alcuni residenti - diversi quartieri di Paola dovrebbero essere evacuati per i lavori. Senza dimenticare che le polveri restano sospese nell’aria per diverso tempo e le conseguenze si vedranno tra circa dieci anni». Il movimento di opposizione consiliare Rete dei Beni comuni potrebbe inoltre, a breve, chiedere una commissione d’inchiesta parlamentare sulla questione della galleria. Senza dimenticare che potrebbe anche essere convocata la commissione speciale istituita dal Comune e composta tra l’altro da tecnici e da membri dei comitati popolari sorti allo scopo.

Alla stessa riunione dovrebbe essere invitato anche il geologo Carlo Tansi ex responsabile regionale della Protezione civile per riferire anche su una faglia che si estende sul tracciato. Torniamo all’amianto.

