Castrovillari, le antiche mura crollano sotto il peso dell’incuria

Nuovi crolli delle antiche mura di cinta del Parco Archeologico della Madonna del Castello. Si tratta dell'abitato medievale della città di Castrovillari. Le fortificazioni, comprese le torri cilindriche, continuano a cedere sotto i colpi inflessibili degli agenti atmosferici. Le ultime piogge hanno accelerato l'azione di erosione, tra l'altro coperta dalla vegetazione che, ormai da decenni, s'è impadronita di un pezzo consistente delle strade, delle piazzette, delle chiese e dei terrazzamenti che caratterizzano il primordiale abitato cittadino. Allo stato resta in piedi soltanto un maxi-finanziamento di tre milioni di euro che dovrebbero generare il consolidamento del versante in frana del Colle Mariano. L'area in questione, però, si trova dalla parte opposta ed è stata posta sotto tutela dalla Soprintendenza. Non vi sono, invece, progetti cantierati per promuovere la pulizia del Parco Archeologico e, magari, uno studio di massima capace di mappare con precisione gli stabili e il tracciato preciso delle antiche mura. Tutto il colle è tagliato in due dalla stradella del Fiumicello. La realtà, quella documentata recentemente dagli amanti della storia e della cultura locale, mostra la voglia di tornare a riscoprire le torrette di guardia ancora visibili insieme all'antica cinta muraria della città di Castrovillari. Solo una parte di comunità spinge per arrivare ad una qualche possibilità di sviluppo turistico legato proprio al Parco Archeologico nascosto. Si tratta di un “non luogo” da cui si fugge, a questo punto inspiegabilmente, per motivi che sarebbe opportuno valutare, anche in previsione di somme che possono essere captate attraverso i Piani di ripresa e resilienza o di progetti che abbiano una visione futura del Centro antico e di tutta la Valle del Fiume Coscile.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata