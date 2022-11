Sibari, incendiata l'auto dell'assessore all'Ambiente di Cassano: pochi dubbi sulla matrice dolosa

Ignoti, nella notte, hanno incendiato l’auto dell’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici del comune di Cassano All’Ionio, Leonardo Sposato, 40 anni, ingegnere. L’atto delinquenziale si è consumato a Sibari dove l’amministratore pubblico risiede.

La matrice pare essere chiaramente dolosa. Sul posto si sono recati i carabinieri del Capitano Michele Ornelli e i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento che indagano su coordinamento della Procura di Castrovillari.

«Oggi la nostra città vive un momento triste e buio – ha commentato il sindaco Gianni Papasso – siamo davanti ad un atto di inaudita vigliaccheria che respingiamo con altrettanta forza. A Leo Sposato, un amico prima ancora che un membro della nostra amministrazione comunale, e a tutta la sua famiglia va il mio affetto, la mia profonda ed incondizionata solidarietà alla quale si aggiunge anche quella di tutti gli assessori e credo di poter parlare anche a nome del consiglio comunale e dell’intera città». Massima fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura. La speranza è che presto gli esecutori e i mandanti vengano assicurati alla giustizia e si faccia piena luce sull’accaduto.

Matrice dolosa

Dal Municipio cassanese trapela anche che, qualora l’accaduto dovesse essere collegato al ruolo istituzionale di amministratore pubblico di Sposato il comune, in un eventuale processo, si costituirà parte civile. «La mia amministrazione – ha concluso terrà sempre la barra dritta: la violenza e la delinquenza non passeranno. Erigeremo un muro ancora più alto contro chi vuole una città non democratica e contro chi non vuole far progredire Cassano e Sibari. Massima fiducia nelle istituzioni, certi che entro breve mandanti ed esecutori verranno assicurati nelle mani della giustizia».

© Riproduzione riservata