Cassano, l'assessore Sposato nel mirino: «Vado avanti»

Leonardo Sposato, 40enne assessore all’Ambiente e ai Lavori pubblici del comune di Cassano Jonio, non riesce a trovare una spiegazione a quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica.

Ignoti, sfruttando i favori della notte, tra le 3 e le 4, gli hanno incendiato la sua Volkswgen Tiguan parcheggiata sotto casa in via Sebastiano Della Valle. L’atto delinquenziale si è consumato a Sibari, frazione cassanese e importante area di riferimento – ed è anche per queste ragioni che il sindaco Giovanni Papasso lo ha voluto al suo fianco – dove l’amministratore pubblico risiede.

La matrice pare essere chiaramente dolosa anche se non è chiaro se sia da riferirsi al suo ruolo di assessore o al suo lavoro di ingegnere. Sul posto si sono recati i carabinieri del capitano Michele Ornelli – e i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento – che indagano su coordinamento della Procura di Castrovillari.

Sposato non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ma con amici e colleghi ha commentato l’episodio del rogo subito con un laconico «andiamo avanti». Perché l’assessore cassanese è da sempre un punto di riferimento per tutta la comunità sibarita, sempre a disposizione di amici e cittadini. Centinaia, infatti, gli attestati di stima che ha ricevuto in segno di vicinanza nelle ore successive al grave atto perpetrato ai suoi danni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - CALABRIA

© Riproduzione riservata