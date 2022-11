Rende, Manna proroga la chiusura della scuola primaria Santo Stefano

Il sindaco di Rende, Marcello Manna, ha prorogato l'ordinanza n.140 del 06/11/2022 che prevede la chiusura temporanea, in via cautelare e a tutela dell'Incolumità pubblica, della Scuola Primaria di località Santo Stefano nel giorni 08, 09 e 10 novembre 2022, al fine di definire il cronoprogramma delle verifiche di sicurezza da effettuare sull'edificio scolastico e di individuare la forma più appropriata per garantire la continuità didattica nelle more che vengano completate le attività. La decisone da parte della amministrazione comunale è avvenuta in seguito alle segnalazioni che sono pervenute da parte del Presidente del Consiglio d'Istituto e del Dsga dell'Istituto Comprensivo Rende-Quattromiglia, acquisite rispettivamente con prot. n.55469 in data 21/10/2022 e n.58068 in data 04/11/2022, nelle quali sono stati evidenziati dissesti del pavimento e di una parete del terzo piano dell'edificio, nonché caduta di parti di intonaco.

© Riproduzione riservata