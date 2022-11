Cosenza, al via i lavori di ripristino delle strade e la bitumazione di Viale della Repubblica e Via Popilia

“Sono partiti ieri mattina da via Falcone i lavori di ripristino delle strade cittadine con la sistemazione delle innumerevoli buche presenti sul manto viario che, in alcuni casi, sono diventate dei veri e propri “crateri” come, a giusta ragione, le chiamano i nostri concittadini che da anni soffrono questa situazione. Oggi, invece, è stata avviata la bitumazione di Viale della Repubblica a carico di Enel, dopo le nostre innumerevoli e decise sollecitazioni”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso, annunciando ai cosentini l’attività in atto volta a migliorare la situazione drammatica in cui versano le strade della città, portata avanti in sinergia dall’assessore Damiano Covelli e dall’assessore Pasquale Sconosciuto, con l’ausilio quotidiano del geometra Dino Stancati soprattutto per i lavori Enel.

“Saremmo voluti intervenire prima e in maniera più radicale e definitiva- prosegue il Primo Cittadino - ma non è stato possibile perché per coprire le buche delle strade non si potevano aprire ulteriori voragini di bilancio che avrebbero fatto collassare definitivamente l’Ente. Anzi è già una vittoria avere trovato, raschiando il cosiddetto barile, i fondi necessari per avviare questa opera di messa in sicurezza delle strade prima dell’inizio della stagione invernale. Si tratta di un risultato importante frutto di un lavoro estenuante per il quale si agisce come dei buoni padri di famiglia, che a volte sono costretti a chiedere sacrifici ai propri figli. Questo modo di fare però ci sta consentendo di riportare a normalità molti servizi ed a superare grandi emergenze ad esclusivo beneficio della comunità”.

“Per la copertura delle buche – conclude il sindaco Franz Caruso – da via Falcone si procederà per l’intero territorio comunale. Proseguirà anche la bitumazione a carico di Enel, che dopo viale della Repubblica, toccherà via Popilia. Questi lavori arrecheranno, ovviamente, disagi alla circolazione, per cui chiedo a tutti i miei concittadini pazienza e, soprattutto, fiducia. Supereremo tutte le criticità in atto ed insieme rilanceremo la nostra Cosenza”.

«Non si tralascino le zone periferiche della città!»

«Apprendiamo favorevolmente la notizia che, dopo le numerose lamentele dei cittadini e le nostre richieste di intervento seguite da quelle di altri colleghi, nei giorni scorsi nelle commissioni consiliari, sono stati avviati i lavori di manutenzione lungo le strade di competenza comunale, completamente dissestate e piene di insidie». Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali Francesco Spadafora, Ivana Lucanto e Alfredo Dodaro «Un intervento che, a nostro avviso, si rendeva necessario considerate le precarie condizioni di quasi tutte le vie cittadine. A tal proposito – continua la nota - auspichiamo che tali lavori, oltre ad essere svolti a regola d'arte e con cognizione di causa, possano interessare anche le zone limitrofe e periferiche della città. In modo particolare, intendiamo segnalare la pericolosità di Via Petrarca, strada che costeggia la villa vecchia e che dalla zona dello Spirito Santo conduce al Liceo Telesio e al quartiere di Portapiana, che è in pessime condizioni per le numerose buche così come Corso Vittorio Emanuele il cui manto stradale è diventato una groviera. Ma l’elenco è lungo. Anche, ad esempio, su via Giuseppe Marini Serra, la cosiddetta strada della Garrubba ci sono dei crateri dove già parecchi automobilisti hanno subito gravi danni. E, le frazioni non sono messe meglio. A Donnici infatti, alcuni cittadini, pochi giorni fa, si sono fatti promotori di una petizione per chiedere un intervento per la strada comunale di Calacroce, diventata impercorribile per le numerose buche che a breve ne inibiranno addirittura il transito. Medesima situazione di precarietà si rileva nelle zone di Colli, Canali, Fiego e Cozzo Presta. Riteniamo che l'attenzione dell'amministrazione in carica, e in particolare dall'assessore delegato dal sindaco, debba essere rivolta anche verso queste aree della città, nelle quali risiedono cittadini che pagano le tasse come gli altri. Noi riguardo a tali interventi – conclude la nota - saremo vigili ed auspichiamo che tutte le arterie cittadine saranno interessate da interventi di ripristino del manto stradale. Anzi, suggeriamo all’assessore delegato qualora non lo avesse già fatto, di attingere a fondi extra comunali, così come fece la precedente Giunta, che è riuscita a riqualificare molte zone degradate attraverso l'uso di risorse economiche provenienti da finanziamenti regionali, statali ed Europei».

