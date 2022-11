Cosenza, resistenza e inosservanza della sorveglianza speciale: 2 arresti

Nella giornata del 7 novembre, nell’ambito di mirati e predisposti servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Cosenza e Rende hanno arrestato in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale in concorso un 34enne di San Fili (CS) e un 48enne di Cosenza, entrambi pregiudicati. Quest’ultimo è stato altresì arrestato per inosservanza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Cosenza, a cui è sottoposto. Gli indagati non hanno ottemperato all’ordine di fermarsi intimato dai militari operanti e si sono dati ad una precipitosa fuga lungo le strade del centro abitato di San Benedetto Ullano mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Gli arrestati venivano rintracciati poco dopo, a piedi, dopo aver abbandonato l’autovettura a loro in uso, il primo nel comune di Lattarico (CS) e l’altro nel territorio di Montalto Uffugo (CS). Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, gli indagati venivano sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio direttissimo.

© Riproduzione riservata