Rossano, rubato l’impianto di videosorveglianza del... cimitero

Assalto ai locali degli uffici amministrativi del cimitero di Rossano. Danni e furto del servizio di video sorveglianza, ed anche qualche monetina tanto per gradire. Difficile trovare una descrizione diversa per le modalità utilizzate da ignoti per intrufolarsi all’interno dei locali che fungono da uffici ammnistrativi, nonché deposito per attrezzi vari e che sorgono sul muro di cinta dell’ingresso del cimitero. La grata in ferro posta a “protezione” della finestra è stata letteralmente estirpata dal muro. La scoperta di quanto accaduto è stata fatta ieri mattina dagli impiegati comunali assegnati al servizio cimiteriale. Strappata via la grata in ferro è stato poi facile penetrare all’interno dei locali e metter tutto per aria. Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che chi si sia introdotto furtivamente nell’ufficio abbia manomesso la macchinetta che distribuisce caffe e bibite per portare via qualche spicciolo. Sembra anche che abbiano tentato di forzare la porta di ingresso del deposito attrezzi, che si affaccia all’interno del cimitero, ma senza successo. Infine è stata asportata anche la strumentazione per la video sorveglianza. Portato via il Dvr (digital video recorder) strumento necessario per la registrazione che si trova all’interno del locale principale dell’ufficio. Nel corso del sopralluogo per verificare cosa fosse stato portato via ci si è anche accorti che è stata rubata anche la telecamera che inquadra il cancello dell’ingresso principale del camposanto.

