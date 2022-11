Bisignano, gli stipendi non arrivano. Operai Ecoross in sciopero

È toccato ai dipendenti Ecoross aderenti alla Fit Cisl astenersi dal lavoro e protestare davanti al Municipio per reclamare gli stipendi arretrati. Sono i lavoratori che assicurano quotidianamente la raccolta differenziata che non ricevono gli stipendi da agosto.

Qualche settimana addietro, ad incrociare le braccia, erano stati i dipendenti aderenti all’Untia. La Fit Cisl, era presente il segretario Gennaro Mandoliti, ha avuto modo di riferire che il protrarsi del mancato pagamento sta «portando serie difficoltà alla sopravvivenza delle famiglie di questi lavoratori».

Nel corso di un incontro al Comune, presente il sindaco Francesco Fucile, il vice Isabella Cairo e l’assessore al ramo Pierfrancesco Balestrieri, gli amministratori hanno ribadito le problematiche economiche con l’impegno di intervenire al fine di risolvere la vertenza quando avranno le risorse necessarie. In pratica, l’azienda accredita cospicue somme dal Comune risalenti la maggior parte alla passata Amministrazione e non ricevendo il saldo delle fatture non paga i dipendenti del cantiere di Bisignano.

