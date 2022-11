Cosenza, riparte finalmente il servizio scuolabus

Una buona notizia per quella mamme, papà e anche molti nonni che dall’inizio dell’anno scolastico si sono dovuti accollare il compito di accompagnare e prelevare dalle scuole materne, elementari e medie figli e nipoti. La gara per l’affidamento del servizio di scuolabus non era andata in porto perché l’unica ditta partecipante non aveva tutti i requisiti necessari. Un vuoto non previsto che ora Palazzo dei Bruzi ha colmato attraverso la procedura dell’affidamento diretto nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 50/20167.

Il Settore 5-Educazione, guidato da Matilde Fittante, considerato che il servizio scuolabus rientra nelle funzioni amministrative primarie del Comune, ha dovuto accelerare i tempi per garantire l’avvio sia pure con notevole ritardo rispetto all’inizio delle attività didattiche.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata