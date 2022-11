Ato, Manna raddoppia e annuncia: “Mendicino accoglierà l’ecodistretto”

Altro che dimissioni. Eppure, chi ha sentito il sindaco Manna nelle ultime settimane era più che convinto della scelta, «ormai adottata da tempo». Cioè a dire la volontà di lasciare la presidenza di una delle assemblee più complicate della Calabria. I rifiuti e le Ato sono più che sovente al centro delle polemiche di cittadini e istituzioni. Ed invece, niente di tutto ciò. Anzi, sembra di avvertire un rilancio pieno. Delle attività e delle volontà politiche e singole. L’assemblea Ato-Cosenza, durante la riunione di martedì a Rende ha chiesto al Commissario Straordinario Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria di individuare nel comune di Mendicino l’ecodistretto: «Ringraziamo la disponibilità e la lungimiranza da parte del sindaco Antonio Palermo. La forza coesiva e pragmatica dimostrata dai primi cittadini sia sprone per una risoluzione non più rimandabile all’emergenza rifiuti», si legge in una nota.

