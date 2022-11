Cosenza, sarà presto riavviato il servizio di trasporto dei ragazzi con disabilità

“È partito questa mattina il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole di Cosenza e residenti nel territorio cittadino. Contemporaneamente è ripartito anche il servizio ludoteche”. Lo annuncia il sindaco Franz Caruso che sull’argomento è intervenuto personalmente con la dirigente del settore per risolvere alcune procedure che avevano fatto registrare problematiche e ritardi nell’erogazione dei servizi.

“È stato necessario porre in essere procedure di affidamento rapido– prosegue il primo cittadino di Cosenza – per garantire l’avvio del servizio di scuolabus, che ritengo essenziale ed indifferibile nell’attuazione del diritto allo studio. La stessa procedura di affidamento rapido si sta perfezionando anche per il trasporto disabili, altro servizio fondamentale ed essenziale che sarà riattivato, presumibilmente, entro la prossima settimana e su cui vigilerò personalmente perché non saranno più giustificati ulteriori ritardi, per come ho già avuto modo di dire”.

“Le politiche sociali ed il welfare, in generale – conclude il sindaco Franz Caruso - è un settore particolarmente delicato e complesso. Un settore che al Comune di Cosenza versa in una situazione di evidente difficoltà che con determinazione stiamo cercando di superare. I tempi, però, sono lunghi, mentre le necessità dei cittadini sono quotidiane ed impellenti e dovrebbero, quindi, essere appagate velocemente. E’ questa una consapevolezza che oggi mi rammarica, ma al contempo mi stimola a recuperare ritardi ed a sciogliere nodi per costruire un domani di maggiori certezze nella soddisfazione dei diritti e dei bisogni dei cosentini”.

© Riproduzione riservata