Terremoto giudiziario a Rende, il politico e l’imprenditore diventati soci in un’azienda

I due soci. Marcello Manna è stato eletto per la prima volta sindaco di Rende nel 2014 e, poi, riconfermato alla guida del Comune nel 2019. La magistratura inquirente sostiene che il primo cittadino rendese abbia mantenuto in questi anni un rapporto preferenziale con l'imprenditore Massimino Aceto. Un rapporto che avrebbe fatto di Aceto uno dei principali interlocutori dell'Ente pubblico nel campo dei lavori edili. I pubblici ministeri – carte alla mano – ipotizzano che l'amministratore pubblico e l'imprenditore siano soci di un'azienda nella quale figurano come reali componenti loro stretti familiari. Il cambio di titolarità sarebbe stato, infatti, solo fittizio come dimostrerebbero gli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e una intercettazione svolta dagli investigatori il 29 luglio del 2019. Manna e Aceto, insomma, ne sarebbero rimasti amministratori di fatto.

Il Gip e la Procura parlano nelle carte dell'inchiesta dell’esistenza di un «sinallagma corruttivo» esistente tra gli indagati reso possibile dal mantenimento della carica di sindaco di Rende, da parte di Manna e dall'amministrazione di fatto, da parte di Aceto - in sostanziale cogestione col politico - di un coacervo di società, i cui illeciti vantaggi dipendono dalla “presa in carico” del primo degli interessi privatistici del secondo, con la conseguenziale confluenza degli illeciti vantaggi nelle società a loro riconducibili. Società, come accennato, oggetto di formali intestazioni fittizie. Manna avrebbe - secondo l'accusa - «concordato e accettato la promessa, da parte di Aceto, di acquisti indebiti di “pacchetti di voto” dai competitors esclusi dal ballottaggio, poi tenutosi il 9 giugno 2019, per assicurarsi la sua rielezione quale sindaco stante l'esplicitata importanza del mantenimento di tale carica per assicurare ulteriori indebiti affidamenti e/o maggiori liquidazioni di lavori pubblici in favore dell'imprenditore».

