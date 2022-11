Attentato all’assessore di Cassano, oggi consiglio comunale aperto

Si terrà stasera alle 18 il consiglio comunale convocato in modalità “aperta” per fare il punto sulla questione dell’ordine pubblico. All’ordine del giorno della seduta - convocata dal presidente della civica assise Lino Notaristefano - la discussione sull’esame della situazione dell’ordine pubblico, ai fini delle conseguenti determinazioni da assumere, a seguito dell’attentato intimidatorio consumato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ai danni dell’assessore ai Lavori pubblici Leonardo Sposato. Un ennesimo episodio criminoso che aveva proiettato la città di Cassano agli onori della cronaca nera. Nel mentre le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie sono impegnate per fare piena luce sull’incendio, di sicura natura dolosa che ha visto andare distrutta l’autovettura dell’amministratore cassanese, parcheggiata in adiacenza della residenza sibarita dell’ingegnere Sposato. L’istituzione locale, così, ha deciso di riunirsi aprendosi anche al contributo delle altre istituzioni sovracomunali, del mondo dell’associazionismo e della cittadinanza tutta per ribadire a chiare note la supremazia della legalità e la lotta incessante alla criminalità organizzata che continua a provocare danni sia all’immagine della città sia alle istanze di sviluppo economico e sociale. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha già preannunciato la sua presenza ma anche altri primi cittadini, pubblici amministratori, rappresentanti di sigle sindacali, associazioni e del mondo della cultura hanno annunciato la loro presenza.

