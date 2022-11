Azienda ospedaliera di Cosenza, indennità Covid ancora al palo

Nessun cambio di passo nella gestione dell’Azienda ospedaliera cosentina. J’accuse firmato Claudio Gentile e Gaetano Pignataro del direttivo provinciale Fials. Nel mirino c’è ovviamente il commissario Gianfranco Filippelli. Oggetto del contendere, le indennità Covid. Per ora non c’è traccia nemmeno negli stipendi di questo mese. Ieri mattina i due sindacalisti si sono recati negli uffici della direzione aziendale per avere notizie rispetto alle somme che attendono gli operatori impegnati durante l’emergenza Covid. Ma non era stato deciso ancora nulla. Le buste paga di solito vanno in lavorazione entro il 16 di ogni mese. Il termine è in scadenza. Per cui... Stamattina è prevista una missione a Catanzaro da parte di alcuni rappresentanti dell’Azienda ospedaliera. «Stiamo parlando di somme», aggiungono Gentile e Pignataro, «stanziate dal Governo centrale per un preciso scopo, una finalità ben definita: Perché non vengono erogate?». La Fials provinciale chiede chiarimenti e un incontro chiarificatore a Filippelli.

