Criminalità senza freni nell'alto Jonio, vertice a Cosenza del Comitato per l'ordine e la sicurezza

Si è tenuta stamane presso questa Prefettura una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, dott.ssa Vittoria Ciaramella, con la partecipazione del Sindaco di Trebisacce.

E’ stato lo stesso Amministratore ad avanzare la richiesta di incontro in seno al Consesso allo scopo di esprimere la preoccupazione di quella Amministrazione per alcuni recenti episodi delittuosi consistiti prevalentemente nell’incendio di autovetture. Nell’occasione il Sindaco ha auspicato l’istituzione di presidio della Polizia di Stato non presente in quel territorio o, comunque, il rafforzamento di quelli già esistenti. L’incontro è risultato utile per poter dare una giusta dimensione alle vicende che hanno provocato l’allarme dell’Amministrazione dal momento che l’attività investigativa è ben indirizzata, e di ciò è stato invitato il primo cittadino a renderne partecipe la rappresentanza comunale e l’intera comunità.

Nel contempo è stata anche illustrata la politica di prevenzione che viene seguita e che non passa inevitabilmente per l’istituzione di nuovi presidi ma che punta soprattutto su una efficace azione dinamica di quelli esistenti, rafforzandone al massimo la capacità di controllo del territorio. Proprio a tal ultimo proposito è stata rivolta sollecitazione allo stesso Sindaco affinché vengano ristretti al massimo i tempi di espletamento del concorso per l’assunzione di nuove unità di Polizia Municipale, risorse che, impiegate in maniera adeguata, solleverebbero le Forze di Polizia da quelle incombenze di sicurezza urbana che attualmente le distolgono dai principali compiti investigativi e di controllo del territorio.

© Riproduzione riservata