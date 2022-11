La droga nell'aspirapolvere, 54enne di Cosenza arrestato in flagranza

I carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 54enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno dell’abitazione dell’indagato, 3 involucri contenenti complessivamente 180,00 gr. circa di hashish abilmente occultati all’interno di un’aspirapolvere, un bilancino di precisione e la somma contante di circa 1.000 euro in banconote di piccolo taglio. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.

