Corigliano Rossano, truffa al Ssn: gli indagati fanno scena muta davanti al gip

Sono comparsi nella giornata di ieri dinanzi al Gip del tribunale di Castrovillari i 15 soggetti indagati nell’ambito delle operazione del presunto giro di ricette false e colpiti dalla sospensione per un anno dell’esercizio della professione. Si tratta di farmacisti, nonché dipendenti delle farmacie coinvolte e loro collaboratori.

Una lunga mattinata dedicata agli interrogatori di garanzia, che ha visto alcuni degli indagati professarsi del tutto estranei ai fatti loro contestati, mentre altri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, in attesa anche di visionare in maniera approfondita il corposo faldone della ordinanza in cui sono racchiusi gli elementi di colpevolezza del quadro accusatorio tracciato dagli inquirenti. Nelle prossime ore si attenderà, quindi, l’esito della decisione del Gip.

