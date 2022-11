Cosenza, don Mario Ciardullo ricorda Marlena Parisi con la nuova canzone “Diamante nel cielo”

Un omaggio gentile e di cuore. A firma del prete-rock del Cosentino, don Mario Ciardullo, che si è da poco insediato nella parrocchia Santa Maria della Consolazione di Arcavacata. Torna a scrivere e interpretare brani e lo fa per tenere vivo il ricordo di Marlena Parisi, una ragazza di Arcavacata nata nel 1989 e morta nel 2014. Una voce meravigliosa che le ha permesso di partecipare a diverse serate e concorsi. Una ragazza bellissima, meravigliosa, amante della vita, amata da tutti e strappata via troppo presto a causa di un brutto male. Ma soprattutto in possesso di una fede immensa, un esempio di fede per tutti.

“Sono diventato parroco di Arcavacata il 25 settembre 2022 e mi sono da subito innamorato di questa figura giovanile che può insegnarci tante cose tra cui il saper vivere la sofferenza con Gesù come amico”, afferma don Mario Ciardullo, che ha composto la musica del brano. “Il 30 novembre uscirà il mio brano scritto su di lei e per lei. Il testo è stato scritto insieme a Daniele Piovani”. Hanno contribuito alla realizzazione del brano anche Andrea Artale (mix e mastering sono di Andrea Artale

Le Chitarre di Marco Fazio. Grafica a cura delle officine fotografiche.

