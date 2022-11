Corigliano Rossano, incendiato in pieno giorno il Suv d’una coppia di medici

Non solo in piena notte. Ora le auto vanno a fuoco anche in pieno giorno. Atti incendiari che come sta emergendo sono sempre più estranei a contesti criminali, ma che vengono usati per “regolare i conti” in questioni private. L’ennesimo episodio è avvenuto ieri pomeriggio in una via centrale e trafficata dello scalo di Corigliano. Qui, in via Walt Disney, poco dopo le 16:30 è andato a fuoco un fuori strada. Era parcheggiato nell’area apposita a servizio di un supermercato nonché dei due condomini che si affacciano sul piazzale. L’auto è risultata di proprietà di una coppia di professionisti, due medici, che ha il proprio studio professionale proprio nello stabile sotto cui era parcheggiato il mezzo. Pochi dubbi sull’origine dolosa dell’incendio, visto che chi ha operato, magari nella fretta di dileguarsi, ha lasciato un piccolo flacone di plastica sul parabrezza dell’auto. Presumibilmente vi era contenuto del liquido infiammabile con cui è stata cosparsa una ruota utilizzata come “miccia” e da cui è partito il rogo.

