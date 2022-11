Cosenza, hashish e marijuana nascoste in camera da letto

La droga era nascosta nei cassetti della camera da letto e in un frigobar. È accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti Italo Garrafa, di ventisette anni, residente in città. L’uomo è stato arrestato, l’altro ieri, nel corso dei controlli, in tutto il perimetro urbano, da parte dei poliziotti della Mobile e della Volante. Il ventiosettenne aveva in casa più d’un chilo e mezzo di hascìsc e 143 grammi di marijuana. Da giorni i poliziotti lo tenevano sotto controllo e l’altro ieri si sono presentati nel suo appartamento per una perquisizione domiciliare. Gli agenti dopo aver ispezionato la cucina e il living hanno rivolto la loro attenzione alla camera da letto dove hanno trovato le sostanze stupefacenti già divise in dosi (catalogate in modo preciso e maniacale con etichette che classificavano il tipo della sostanza) e distribuite in vari cassetti della scrivania e dei comodini.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata