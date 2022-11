Tribunale di Paola, Carpino alla sezione penale

Il giudice Salvatore Carpino ha preso servizio come presidente della sezione penale del Tribunale di Paola.

La scorsa estate era stato il plenum del Consiglio superiore della magistratura a scegliere il giudice cosentino Carpino quale presidente della sezione penale del Tribunale andando, quindi, a ricoprire il ruolo che fino ad ora è stato occupato dal collega Alfredo Cosenza. Carpino si era rivolto anche al Consiglio di Stato vincendo il ricorso.

Fino a poco tempo fa, il nuovo presidente della sezione penale del Tribunale di Paola è stato in servizio a Cosenza dove ha firmato diverse inchieste. Lo scorso settembre ricopriva il ruolo di giudice per le indagini preliminari e davanti a lui si sono svolti, per rogatoria, anche gli interrogatori della maggior parte degli indagati nella maxi inchiesta della Dda “Reset” che ha riguardato le cosche confederate del Cosentino.

