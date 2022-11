Fuscaldo, il depuratore finisce di nuovo nell'occhio del ciclone

Il depuratore di Fuscaldo finisce nuovamente nell'occhio del ciclone. A porsi interrogativi e a sollevare dubbi sul corretto funzionamento dell'impianto che in estate la regione aveva "commissariato" è la minoranza consiliare del gruppo "Il futuro che vogliamo". In una nota spiega come "oggi sta accadendo di nuovo al depuratore comunale di Fuscaldo. I cittadini meritano spiegazioni e verità. Considerato che il Consiglio Comunale richiesto dalla minoranza ad oggi non è stato convocato, è possibile ottenere delle risposte dalla maggioranza guidata dal sindaco Middea"? Una situazione che si protrae da diversi anni e per la quale non si sono registrati ancora interventi risolutivi.



