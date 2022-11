Cassano, dopo la protesta il sopralluogo del sindaco al Liceo

L’attenzione sul liceo di Cassano dopo le proteste degli studenti della scorsa settimana resta alta. Nel fine settimana il sindaco Gianni Papasso, insieme alla professoressa Valeria Greco, un rappresentante della Polizia locale, e al responsabile della squadra manutenzione, a seguito delle polemiche sulla situazione igienico-sanitaria del liceo di Cassano, ha tenuto venerdì un sopralluogo nella struttura.

Il primo cittadino è stato accompagnato classe per classe dalla professoressa Greco e ha potuto verificare in prima persona le condizioni del plesso, che in quel momento si presentavano in ottime condizioni igienico-sanitarie. È stato eseguito anche un controllo delle aree esterne e qui è apparsa subito chiara la necessità di una pulizia straordinaria.

Esigenza e necessità che, nelle settimane precedenti, era stata già rappresentata ai tecnici e al presidente della provincia. Nella circostanza, Papasso ha nuovamente contattato i tecnici della Provincia, che ha competenza su questo tipo di scuole.

