Paola, manto erboso e parquet allagati: impianti in tilt

Le strutture sportive fanno “acqua”. Servono interventi urgenti e non più procrastinabili. Ha rischiato di essere rinviata la gara in programma al comunale “Eugenio Tarsitano” tra Paolana e Gioiese a causa del ristagnare dell’acqua piovana sul manto erboso.

È stata necessaria la buona volontà di giocatori e addetti ai lavori per ripulire le pozzanghere che si erano formate in particolare a centrocampo.

Problemi a riguardo delle infiltrazioni di acqua piovana sussistono pure nell’adiacente palazzetto dello sport. È accaduto che in un’occasione l’arbitro ha dovuto sospendere un match di pallavolo a causa dell’acqua che copiosa cadeva nei pressi del rettangolo di gioco.

Gli interventi allo stadio non sono stati di quelli risolutivi. Si sono messe due “pezze” nelle aree dei portieri ed è finita tutto là. Senza dimenticare che sono state levate le griglie per il deflusso dell’acqua piovana in quanto inservibili. Ed è ben chiaro come per tale motivo - a causa peraltro anche di cunette intasate - l’acqua in alcune parti del campo è ristagnata copiosamente. Al palazzetto invece il tetto è da rifare.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata