Trebisacce, la protesta dei lavoratori del Consorzio di bonifica si è spostata alla Regione

Consorzio di Bonifica dei Bacini jonici cosentini: tutto come prima. Nonostante l'impegno dell'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, che in più occasioni, aveva dimostrato vicinanza e solidarietà politica e personale alle maestranze. Che ieri hanno spostato la protesta a Reggio Calabria. Per difendere i propri diritti e la dignità calpestata per la mancanza di stipendio da ben sette mesi. Lavoratori e sindacati ieri mattina in autobus e auto private hanno raggiunto la città che ospita i rinomati Bronzi di Riace, per un sit-in dinanzi alla sede del Consiglio regionale.

Per far sentire la propria voce in piazza Cardinale Portanova, durante lo svolgimento del Consiglio regionale convocato dal suo presidente Filippo Mancuso, e che ha visto tra i punti all'ordine del giorno anche la vertenza riguardante le maestranze dell'Ente consortile con sede a Trebisacce, ma con competenza in ben 23 comuni della Sibaritide.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata