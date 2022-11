Acri, acqua torbida da nove giorni in varie zone

«Una situazione indecente». Così il consigliere comunale di minoranza Salvatore Palumbo ha definito la vicenda dell’acqua torbida che purtroppo continua a fluire dai rubinetti di diverse abitazioni, «con gran parte della cittadinanza costretta a sopportare una situazione di enorme disagio».

Uno stato intollerabile, ha incalzato ancora Palumbo, «che va a limitare, in maniera evidente, la popolazione nelle azioni quotidiane e la costringe a ricorrere ad altri strumenti, sostenendo così ulteriori costi».

Nello specifico il consigliere Palumbo si riferisce ad un lavoro effettuato nella struttura artificiale, nel serbatoio di Montagnola-Settarie-Finocchio «che ha portato a una continua erogazione di acqua torbida, esattamente da 9 giorni».

Immediata la richiesta del consigliere di avere chiarimenti in merito, «oltre alla pulizia imminente del serbatoio e delle condotte e di effettuare le analisi sulla qualità delle acque sia in autocontrollo che dall’Asp, come previsto dalla legge».

