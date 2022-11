Messina, i 150 dirigenti medici “revocati” scrivono al governo regionale

Il caso Policlinico arriva sulla scrivania del presidente della Regione, Renato Schifani, e della neo assessora alla Salute, Giovanna Volo (che il Policlinico lo conosce bene, essendone stata direttrice sanitaria dal 2014 al 2016). Il dossier a Palermo è già stato aperto, in realtà, dal massimo dirigente dell’assessorato alla Salute, Mario La Rocca. Ma da ieri la politica è stata investita direttamente dalla questione. Domenica, infatti, si sono riuniti tutti i medici “Ep” (elevata professionalità) coinvolti nel “repulisti” degli incarichi dirigenziali deciso dal commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria, Giampiero Bonaccorsi. Sono ben 150 e si sono costituiti in assemblea, per preparare ed inviare a Schifani e all’assessora Volo una lettera, chiedendo un incontro urgente.

