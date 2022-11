Corigliano Rossano, refezione scolastica: primi dubbi su qualità e quantità delle pietanze

Una mensa scolastica per i bambini delle scuole primarie a tempo pieno e delle scuole dell’infanzia cittadine, con menù «improntato ai principi della varietà, della stagionalità e territorialità delle pietanze».

Lo chiedono alcuni genitori attraverso una nota trasmessa da un “Comitato mensa scolastica- Corigliano” di recente costituzione.

Una richiesta contenente le stesse osservazioni dell’assessore provinciale e consigliere comunale Adele Olivo che nei giorni scorsi era intervenuta sullo stesso argomento.

Nella richiesta dell’anonimo comitato si chiede all’amministrazione comunale che «si rispetti il capitolato approvato con il bando di aggiudicazione del servizio: i prodotti siano a km zero, biologici, territoriali e naturali. La provenienza e composizione delle pietanze sia resa visibile sull’app in dotazione alle famiglie».

Punti su cui i referenti di ciascun circolo didattico della città chiedono di confrontarsi in primo luogo all’interno di una commissione mensa scolastica da convocare urgentemente ed anche con l’amministrazione comunale facendo anche presente che «dall’avvio del servizio di refezione scolastica sarebbero già emerse una serie di problematiche legate alla qualità del servizio».

