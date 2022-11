Cosenza, inagibili un altro fabbricato e la Cappella dei Nobili

I forti acquazzoni delle scorse ore hanno lasciato il segno nella città vecchia. E, in particolare, nell’area che s’affaccia su piazzetta Toscano, dove due settimane fa si è sfiorata la tragedia a seguito di un incendio divampato in una casa fatiscente. Proprio a seguito di questo rogo dal quale grazie al contributo di persone del posto e delle forze dell’ordine oltre che dei vigili del fuoco l’amministrazione comunale si era vista costretta a firmare un’ordinanza urgente di sgombero degli alloggi ancora abitati e alla messa in sicurezza delle parti degli edifici ai civici 3 e 5 di via Campagna ritenuti a rischio dopo che erano crollati parti di solaio.

Il problema ora si è accentuato a causa di nuovi crolli che si sono registrati all’alba di domenica e che per fortuna non hanno determinato danni alle persone. Personale della Polizia municipale è dovuto intervenire alle 5 del mattino nel fabbricato al civico 7 della stessa via Campagna dove appunto si era verificato un crollo che rendeva necessario lo sgombero degli occupanti. Conferma avuta immediatamente dopo a seguito dei sopralluoghi effettuati dall’architetto Alessandro Sangregorio della Protezione civile comunale e dal dirigente del Settore 11 di Palazzo dei Bruzi, ingegnere Antonella Rino.

