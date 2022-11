A Cosenza il caso dei pazienti allergici agli imenotteri: “Vaccinateci gratis”

Da mesi centinaia di pazienti allergici agli imenotteri hanno fatto richiesta di avere gratuitamente, così come previsto dalle norme in materia, il vaccino. Ma ad oggi, purtroppo, i presìdi ospedalieri non hanno ricevuto alcuna comunicazione in merito. Il problema viene risollevato dall’ex sindaco di San Giovanni in Fiore ed ex leader della Cisl cosentina, Giuseppe Belcastro. La Regione Calabria è l’unica a non fornire gratuitamente il farmaco nonostante sia di fascia H e pertanto va fornito gratuitamente», afferma Belcastro.

Il vaccino è un salvavita e pertanto deve essere fornito ai pazienti senza costi aggiuntivi, sostiene l’ex sindaco della città florense.

Nei mesi scorsi il dipartimento salute della Regione Calabria, ricorda Belcastro, aveva assicurato un suo interessamento. «Ad oggi, purtroppo, non c’è alcuna notizia e la gente di Calabria deve pagare centinaia di euro per curarsi. Giuseppe Belcastro mostra anche la copia di una fattura: 278 euro e 10 centesimi. Belcastro, che parla a nome di altri pazienti, chiede notizie in merito «altrimenti», fa sapere, «nostro malgrado, saremo costretti a rivolgerci al Tar per ripristinare un diritto dei pazienti di questa regione».

